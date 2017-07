EXCLUSIEF: Oplossing voor Club Brugge-doelman Butelle in de maak, voorakkoord met nieuwe club is reeds bereikt

De 34-jarige Butelle is op weg naar Turkije. Voor de Franse goalie ligt een tweejarig contract klaar bij Sivasspor. Een voorakkoord met Club Brugge is inmiddels bereikt, zo vernamen we uit goede bron.

Plaats kwijtgespeeld aan Horvath

Butelle keepte vorig seizoen 36 competitiematchen voor Club, maar kon niet excelleren als in het kampioenenjaar. Aan het einde van play-off 1 greep Michel Preud'homme in en moest de routinier zijn plaats afstaan aan de 22-jarige Horvath.

Nadat Butelle eerder in beeld was zijn ex-club Angers en Strasbourg, ziet het ernaar uit dat Sivasspor aan het langste eind trekt. De moedigen promoveerden afgelopen seizoen opnieuw naar de Turkse hoogste klasse.