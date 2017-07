Vrank en vrij in het Waasland, de nul wel of niet willen houden, Anderlecht, Genk, Gent, Club, Essevee, Oostende en veel meer

TOP

Vrank en vrij in het Waasland

Warempel: meteen een punt voor Clement in zijn debuutmatch en er zat eigenlijk nog veel meer in voor Waasland-Beveren tegen Racing Genk.

Jawel, het betreft de Wase club die op voorhand getipt werd als degradatiekandidaat, maar met vrank en vrij voetbal een verdiend punt meegraaide uit de Luminus Arena. Als dit een voorbode is van meer, dan zijn we benieuwd.

De nul houden met man en macht

Of hij het niet verleerd was? Dat leek wel dé vraag aan Sinan Bolat bij zijn terugkeer bij Antwerp. Tot krampen toe schitterde hij 90 minuten lang. Hij was bovendien niet de enige goalie die de nul wist te houden.

Bostyn komt er misschien door na een gestopte elfmeter, Horvath liet een zekere indruk en hielp Club Brugge nog eens aan de nul en ook Matz Sels opende met een goede prestatie.

Club & Essevee op de afspraak

"Wij staan bovenaan en vieren feest." De bezoekende fans van Zulte Waregem konden na de 0-5 hun geluk niet op Am Kehrweg. Omdat ze met hun vijfde goal boven Club Brugge zouden uitkomen in de stand van de Jupiler Pro League.

Echt wervelend was het nog niet, maar voor een eerste match al meer dan degelijk. Wat ook Club Brugge liet zien in Lokeren. Was de tegenstand twee keer niet zo slim en te naïef? Misschien wel, maar het goede spel was er wel.

FLOP

Was het bij Waasland-Beveren allemaal erg charmant en goed, dan liep het bij Lokeren andermaal helemaal fout door een teveel aan naief gedrag.

Lokeren dacht (na een goede voorbereiding) dat het Club op voetballend vlak aankon en wilde vrank en vrij voetballen. Dat liep flink mis: 0-4.

De nul niet willen houden?

Kortrijk kwam met een knullige strafschopovertreding snel op achterstand, Eupen deed een paar goaltjes cadeau in geschenkverpakking, Seth De Witte zette Sa op weg naar de 1-1 in Mechelen, ...

Veel spelers hadden niet meteen zin om de nul te houden voor hun team leek het wel. In het begin van het seizoen is het nog wat zoeken naar automatismen, maar het zal her en der wel snel beter moeten.

Toppers niet op de afspraak

AA Gent ging meteen met de billen bloot bij STVV - met zwak verdedigen aan de basis liggend. Oostende ging thuis onderuit tegen Moeskroen, Genk was in eigen huis onherkenbaar en ook Standard en Anderlecht konden niet winnen.

Het wordt meteen een trend dat ook dit seizoen iedereen van iedereen kan winnen? Het zou zomaar kunnen. Nog 29 speeldagen en dan play-offs.