Veel geruchten, maar: hoe zit het nu in het transferdossier van Björn Engels?

Interesse genoeg in de centrale verdediger van Club Brugge. Nantes, AS Roma, Sampdoria Genua en enkele Spaanse ploegen toonden al de nodige interesse in de Bruggeling.

Maar de situatie is nog steeds onveranderd en dat zal ook zo blijven, tenzij er vanuit de Premier League echt niets concreet zou komen. Engels wil namelijk enkel naar Engeland.

Transfer Deadline Day

Dat hij donderdag tegen AEK Athene zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge zou gespeeld hebben, zoals sommigen suggereren? Dat is nog niet zeker. Stoke City zou zich hebben gemeld, maar ook daar is (voorlopig) nog niks concreet.

Het blijft dus - zoals verwacht - een beetje afwachten tot de laatste dagen van de transfermercato. In tegenstelling tot in België is Transfer Deadline Day in Engeland vaak een dag waar nog heel veel in staat te gebeuren. Engels kan daar mogelijk van profiteren.