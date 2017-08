De Jong dankt transfer naar Anderlecht niet aan vader: "Dat is het enige wat hij deed"

door Johan Walckiers

door

Boy de Jong kwam niet dankzij zijn vader naar Anderlecht

Foto: © photonews

Davy Roef is weg en vandaag of morgen wordt er ook een doorbraak verwacht in het dossier rond Mile Svilar. Tijd om een nieuwe derde doelman te laten tekenen dus. Boy de Jong zet vandaag zijn krabbel onder een eenjarig contract bij de regerende landskampioen.