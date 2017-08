Club Brugge is verlost van nukkige speler (maar niet definitief)

Van Rhijn is op de terugweg naar de Nederlandse competitie. AZ Alkmaar wil hem voor een jaartje huren. Club Brugge laat wel geen aankoopoptie opnemen in het contract. Indien hij zijn medische testen goed afrond, is de transfer rond.

De 26-jarige Van Rhijn arriveerde vorige zomer bij Club van Ajax, maar omwille van zijn transferwens wou Ivan Leko geen beroep meer op hem doen. Hij trainde dan ook individueel. Nu gaat hij dus bij oude bekende John van den Brom aan de slag. Bij blauw-zwart heeft hij nog een contract tot 2019.