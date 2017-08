Vacature(s) 'diepe spits': Clement trekt aan de alarmbel nu vervanger van Gano na tien dagen nog steeds niet in Beveren is geland

Een dikke week na het vertrek van Gano richting KV Oostende is er op de Freethiel nog steeds geen vervanger neergestreken. En dus zag Clement zich zaterdag genoodzaakt vleugelaanvaller Olivier Myny centraal voorin te posteren.

Alle waardering voor Myny, maar een diepe spits is voor élke club van levensbelang

"Alle waardering voor Myny, maar een diepe spits is voor élke club van levensbelang", sprak de Beverse T1 na de nederlaag klare taal. "Anders moet je al drie keer sterker zijn dan je tegenstander, en daar hebben wij de kwaliteiten niet voor."

"Onze organisatie stond goed, maar op een bepaald moment moet je je kansen afmaken", ging Clement verder. "STVV kon nog een tweede spits inbrengen. Daar ben ik jaloers op, want dat maakt in een wedstrijd een héél groot verschil."

Zonder resultaat breekt op een bepaald moment de elastiek

Clement wil er dus minstens één, idealiter, twee centrumspitsen bij. "We krijgen lof van alles en iedereen, maar de realiteit is dat we achterblijven met 5 op 15 en lager staan dan ploegen die minder goed voetballen."

"Voor een coach is het moeilijk om je spelers week na week positief te stimuleren zonder het gewenste resultaat. Dan breekt op een bepaald moment de elastiek. We hebben dus absoluut nog één of twee spitsen nodig."