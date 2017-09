Wat verandert er morgen bij Anderlecht? Hanni terug, winger moet wijken en wat in de spits? "Niemand is titularis"

Sofiane Hanni heeft vandaag de hele training kunnen afwerken en indien hij geen last heeft morgen zit hij gewoon in de selectie. En speelt hij waarschijnlijk ook. Waarschijnlijk moet dan Massimo Bruno plaats ruimen voor hem. Of Onyekuru dan naar rechts verhuist of Hanni links zal staan, is nog een vraagteken.

Vooraan wordt het kiezen tussen Teodorczyk en Harbaoui. "Ik heb geen eerste spits nee. Daar neem ik morgen een beslissing over", zei Nicolas Frutos. "Er is geen hiërarchie. Er is niemand titularis. Of je kan het ook anders bekijken: iedereen verdient zijn plaats op training."