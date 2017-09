🍋Exit Hein: De citroen was uitgeperst, maar wat was hij héérlijk🍋

Wat er vooraf in aanloop naar het ontslag verscheen, was niet prettig. De houdbaarheidsdatum was overschreden, de 'Heinmoeheid' bij de spelers werd langsom erger en de 'citroen was uitgeperst.'

Wel, laten we het eens over die citroen hebben. Wat was die indrukwekkend, zég. Wat Hein Vanhaezebrouck in drie jaar tijd met dit AA Gent verwezenlijkte is onwaarschijnlijk.

Het grote gelijk van Hein

Het begon allemaal met zijn voorbereiding voor het succesjaar 2014-2015. De spelers wisten niet wat ze meemaakten. Nooit hadden ze harder getraind, nooit eerder in hun carrière waren ze méér klaar voor een seizoen.

Op winterstage in het zonnige Spanje verwoordde een (top)speler het ooit zo: "We hebben al twee keer getraind en nú wil hij er nog eens de pees op leggen. Die man is gek."

Die man had gelijk. Het was nodig, het systeem van Hein vereist techniek, spelinzicht en kracht, maar vooreerst loopvermogen. Loopwonderen als Foket en Neto stonden op en bewezen dat in het kampioenenjaar én in de Champions League, waar kilometerrecords sneuvelden.

Het persen ging verder met na die fenomenale Champions League-campagne ook nog eens een schitterende jaargang in de Europa League, al was dat doelpunt van Coulibaly in Turkije wel heel belangrijk.

De citroen van Hein raakte uitgeperst, uiteindelijk, maar maakte van AA Gent wél opnieuw een naam in Europa. Waar hij ook heen gaat, men zal er al in de wolken zijn als hij er ook maar de helft van de progressie verwezenlijkt als bij zijn Buffalo's. Het ga je goed.