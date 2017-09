Niet Club Brugge of AA Gent... Als er één Belgische club is waar MPH nog eens trainer wil worden: "Dan laat ik mijn hart spreken"

Na het WK van 2018 in Rusland loopt het contract van Roberto Martinez namelijk af. Over zijn toekomst bestaat onduidelijkheid, maar Preud'homme is een grote kandidaat om de Catalaan op te volgen.

"Trainer zijn van de nationale ploeg: c'est une belle chose - het zou mooi zijn", geeft Preud'homme toe in Het Laatste Nieuws. "Maar ik zal pas toestemmen als mijn gevoel goedzit. Op dit moment wil ik het leven dat ik leid lekker mooi voortzetten."

Kind van het huis

Ook het clubvoetbal zegt MPH nog niet definitief vaarwel. Want als er één club in België is die hij graag nog eens wil trainen, dan speelt sentiment mee in zijn keuze.

"Als ik mijn hart laat spreken: KV Mechelen. Ik beleefde er mijn mooiste periode als speler. Ik ben daar ook altijd onthaald geweest als een kind van het huis - nooit één wanklank op de tribunes. Maar nu moeten ze morgen niet meteen gaan bellen, hoor (lacht). Yannick (Ferrera, red.) doet het uitstekend."