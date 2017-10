Lombaerts mist seizoensstart volledig bij Oostende, maar..: "Ik heb nog steeds een sprankeltje hoop op het WK"

Na een moeilijke seizoensbegin komt Lombaerts er steeds meer door bij KVO. "Ik kan niet zeggen dat ik goed heb gespeeld. Die partij tegen Waasland-Beveren was één van de slechtste uit mijn carrière. Ik kreeg toen alle shit over me heen. Ook wanneer een andere speler slechter zou gespeeld hebben, vertelt hij aan Humo.

Omdat hij een naam is, weet Lombaerts. De verdediger werd door enkele analist hard aangepakt. "Ik heb me vragen gesteld of ik niet beter zou vertrekken, ja. Maar ik ben geen opgever. Er is mij ook nooit gezegd dat ik beter zou vertrekken."

De verdediger heeft nog steeds veel ambitie. "Ik zou graag weer bij de nationale ploeg horen, maar ik weet dat dat moeilijk wordt. Ik zal moeten bewijzen dat ik het waard ben. Dat het WK in Rusland plaatsvindt, is toch wel een extra motivatie. Ik koester nog altijd een sprankeltje hoop."