Club kent mogelijk nú al zijn eerste zomertransfer

Ricardo Van Rhijn, die meermaals een fantastische vrije trap uit zijn sloffen schudde voor de Bruggelingen, trok immers op huurbasis naar AZ Alkmaar.

Hij kwam er met een achterstand aan en speelde nog maar twaalf minuten in de Eredivisie, maar heeft het er wel naar zijn zin. Hij zou weleens de eerste zomertransfer van Club kunnen worden.

Misschien willen ze me niet eens houden -Ricardo van Rhijn

"AZ is een stabiele, warme club en het gesprek met trainer John van den Brom was positief. Wat er na het seizoen gebeurt, is deels afhankelijk van hoe dit seizoen verloopt. Misschien blijf ik hier, misschien wil AZ me niet eens houden", aldus van Rhijn in de Telegraaf.