Wat met de blessures van Kums en Spajic? Anderlecht-coach Vanhaezebrouck geeft een stand van zaken

De Anderlecht-coach tast nog wat in het duister. "Als de kwetsuur niet te erg is, is Sven zondag mogelijk inzetbaar", gaf Vanhaezebrouck mee. "Maar het kan even goed zijn dat hij twee duels aan de kant staat." Wellicht moet de Dilbekenaar twee wedstrijden geblesseerd toekijken.

Indien Kums past voor de ontmoeting met KRC Genk, is Leander Dendoncker de logische vervanger. Josué Sa komt dan net als tegen PSG opnieuw in de ploeg. Uros Spajic is namelijk nog steeds niet klaar, bevestigde Vanhaezebrouck. Ook de wedstrijd van komende woensdag tegen Zulte Waregem is voor de Serviër nog een twijfelgeval.

Adrie Trebel tot slot kreeg woensdag een trap tegen het been. De Fransman kon echter probleemloos meetrainen.