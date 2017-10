Raman schetst groot verschil tussen Vanhaezebrouck en Jankovic: "Te zwaar aangepakt" vs. "100% zeker van mijn plaats"

In België mocht Raman niet altijd meedoen. "Ik weet dat ik geen speler ben die 26 keer scoort op één seizoen. Daarop pakte Hein (Vanhaezebrouck, red.) me iets te zwaar aan", zegt de voormalige belofteninternational in Sport/Voetbalmagazine.

"In het begin motiveert je dat, toon je dat de coach ongelijk heeft, maar als dat blijft duren, denk je na een tijd: weer negatief. Ik wist vaak wel waarom ik niet speelde, als er weer eens wat was gebeurd. Hij had zijn favorieten, maar dat geldt voor iedere trainer."

Nog eens samenwerken

Bij Standard paste Raman meer in het kraam van de coach. "Zonder grof te zijn: onder Aleksandar Jankovic was ik ook bijna 100 procent zeker van spelen. Niet omdat ik de beste was, maar omdat hij me graag had."

"Ooit werken wij nog samen, zei hij toen ik hem eens ontmoette. Als ik later de kans krijg om nog eens met Hein te werken, wil ik dat ook. Als coach is hij top, de beste met wie ik de laatste zeven jaar werkte", besluit Raman.