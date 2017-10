Zo graag wilde Anderlecht deze man: "Van Holsbeeck deed dit jaar al zijn derde poging om hem binnen te halen"

Paars-wit volgt de carrière van de 22-jarige middenvelder al lang. Dat vertelt vader Gerkens in Het Belang van Limburg. "Eerder dit jaar ondernam Herman Van Holsbeeck al zijn derde poging om Pieter binnen te halen."

Sentimentele redenen

"Anderlecht meldde zich voor het eerst toen Pieter op z'n 16de zijn eerste contract tekende. Hij verkoos toen Genk om praktische en sentimentele redenen. De school, zijn vriendenkring, de afstand..."

"Twee jaar later polste paars-wit nogmaals. Maar Mario Been wilde Pieter de nodige speelkansen geven. Dus bleef hij." Gerkens verhuisde in de winter van 2016 naar STVV. Anderhalf jaar later versierde hij een droomtransfer naar de Belgische recordkampioen.