"De 12e man heeft ook een kalender!" Opnieuw enkele helse verplaatsingen midweeks, Club-fans zijn de grootste pineut

door Diederik Geypen

In oktober staat er traditiegetrouw een midweekspeeldag op het menu in de Jupiler Pro League. Vorig jaar ging die matchdag gepaard met veel ongenoegen over de verre verplaatsingen. Ook dit seizoen hebben enkele ploegen het niet getroffen.