Opmerkelijk: 'sterkhouder ruilt Oostende voor... Thailand'

Volgens Het Nieuwsblad heeft Franck Berrier zelfs al een voorakkoord getekend bij topclub Ratchaburi. Zijn vrouw nam al eens een kijkje in Thailand en de omgeving, op een uur van Hong Kong, stond haar ten zeerste aan.

Het team wil de Fransman al in december binnenhalen, maar of voorzitter Marc Coucke daar zijn medewerking wil aan verlenen is nog maar de vraag. KV Oostende staat immers nog steeds op de laatste plaats.

Belgische link via Crasson

De competitie in Thailand start in februari, maar de voorbereiding begin in december. Berrier zou er een smak geld kunnen verdienen. De Thaise club heeft via Bertrand Crasson een link met België. Hij staat er aan het hoofd van de jeugdopleiding.