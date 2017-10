Heeft Vanhaezebrouck de spelers voor zijn 3-4-2-1? "Enkel bij hem stel ik me vragen"

Kan je die 3-4-2-1 helemaal doorgronden? De bedoeling is in principe om zo onvoorspelbaar mogelijk te zijn. Dat er zowel door het centrum als over de flanken ruimte kan gecreëerd worden. "In dat systeem gaat Kums ook volledig tot zijn recht komen", denkt Walter Baseggio. "Maar dan wel met een grote, sterke middenvelder als Leander Dendoncker naast hem."

Voor Baseggio is er dus geen basisplaats voor Trebel - die het de laatste wedstrijden bijzonder goed doet - weggelegd. Maar zo ziet Vanhaezebrouck het dus niet. Voor hem blijft Dendoncker rechts in de driemansverdediging staan om daar mee de opbouw te verzorgen. "Dendoncker heeft denk ik een grotere toekomst als verdediger", breidt Lorenzo Staelens daaraan vast.

"Trebel? Een droom voor elke coach"

Maar Trebel is ook één van de favoriete spelers van Vanhaezebrouck. "Hij is een droom voor elke trainer: hij heeft drive, mentaliteit en voetballende kwaliteiten. Voor een trainer is het dan zaak om de ruwe kantjes wat te verfijnen", aldus de paars-witte coach.

Het probleem voor Baseggio is wel dat in het huidige systeem er een soort Depoitre ontbreekt. De grote spits had alles wat Vanhaezebrouck nodig had: balvastheid, scorend vermogen en ook nog eens snelheid. "Teodorczyk is te statisch voor het spel dat Anderlecht speelt", meent Baseggio. "Bij hem stel ik me grote vragen."

