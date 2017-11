🎥 De Bruyne tekent al voor het 50e(!) City-doelpunt van het seizoen

Nadat Arsenal de eerste tien minuten lichtjes de bovenhand had, nam City de wedstrijd in handen. De Bruyne opende de score. Met zijn linkervoet trapte hij de bal overhoeks binnen. Na het openingsdoelpunt ging het vlotter voor de thuisploeg. De eerste bal tussen de palen van de uitploeg kwam pas net voor rust.

De Bruyne's treffer is al het 50e doelpunt voor de Citizens in alle competities samen en het 36e doelpunt in de Premier League. Of zijn goal volstaat voor de zege, weten we straks.

DE BRUYNE 1-0 😍 pic.twitter.com/Hqu4eYTzOP — Kenneth de Bruyne (@debruynekenny) 5 november 2017