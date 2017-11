Rode Duivel die kritiek krijgt, reageert fors: "Als alles lukt wat ik probeer, had ik al een nominatie voor de Gouden Bal"

"In het voetbal heb je van die dagen", bleef Kabasele na de 1-0-overwinning er nuchter onder. "Verder heb ik er geen verklaring voor. Van nervositeit was bij mij geen sprake."

En wat met de soms mindere passes? "Dat is voetbal. Soms lukt alles, soms niet. Als alles lukt wat ik probeer, had ik al een nominatie voor de Gouden Bal op zak." (grijnst)

"Japan was een interessante tegenstander om te bekampen. Nu weten we aan welke werkpunten we nog moeten sleutelen. Ik ga gelukkig naar huis, want we wonnen."