Teruggekeerd om het WK te kunnen spelen, maar... "Er zal héél, héél veel moeten gebeuren voor ik nog geselecteerd word"

Het WK in Rusland was één van de grote redenen waarom Lombaerts naar Oostende kwam. Hij moest spelen in aanloop naar het toernooi in het land waar hij jaren het mooie weer maakte. Maar dat draaide anders uit. Door de slechte start van Oostende en de problemen met Yves Vanderhaeghe verdween Lombaerts volledig van het toneel.

De laatste maand heeft hij echter met zijn prestaties laten zien dat hij nog steeds een meerwaarde kan betekenen. Maar zelf lijkt hij de hoop opgegeven te hebben. "Ik denk dat de kans heel klein is. En dat er toch nog héél, héél veel zal moeten gebeuren vooraleer ik nog eens geselecteerd zal worden", zegt hij bij VTM.