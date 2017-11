Paul Put doet het weer: Belgische oefenmeester stapt enkele dagen na zijn ontslag in een nieuw avontuur

De 61-jarige Put is namelijk de nieuwe bondscoach van Kenia. Onze landgenoot neemt het roer over van Stanley Okumbi, en tekende een contract voor twee jaar.

Put is al sinds 2008 actief in het buitenland. Tussen 2008 en 2011 was de Antwerpse trainer bondscoach van Gambia. Nadien volgden avonturen bij Burkina Faso (2012-2015), Jordanië (2015-2016) en USM Alger (2016-2017). In België trainde hij eerder onder meer Lokeren, Lierse en Moeskroen.

Kenia begint aan een nieuw tijdperk. Het land wist zich niet te kwalificeren voor het WK dat volgend jaar in Rusland plaatsvindt.