🎥 Boycot in de maak: harde kern van Bayern München richt spandoek aan het adres van Anderlecht

Anderlecht hanteert voor Europees voetbal aanzienlijk hogere prijzen. Té hoog, vinden de Bayern-fans, die van zin zijn om de match van woensdag te boycotten.

Zaterdag kwam in de Südkurve een spandoek tevoorschijn: "De papieren waarop jullie regels geschreven staan is geen cent waard! UEFA art. 19: De prijs voor bezoekende supporters mag niet hoger zijn dan vergelijkbare plaatsen voor de thuissupporters."

Grote ontevredenheid met de aanpak van de UEFA en Anderlecht dus. De wedstrijd is volledig uitverkocht, alleen is het nog niet bekend wat de eventuele boycot van de Duitsers inhoudt.

Bayern fans protest against ticket prices of the Anderlecht game next week pic.twitter.com/wGQl8lfTfN