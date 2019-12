Teunckens in een lastig parket bij Antwerp: "Bijna bij elke andere eersteklasser zou hij meer spelen"

Jens Teunckens zit nu bijna twee jaar bij Antwerp (waarvan een half seizoen als huurspeler) en hij keepte nog maar vier matchen met inzet voor de Great Old. De doublure van Sinan Bolat is ambitieus en wil meer spelen, al is dat bij een topclub geen evidente zaak.

Het contract van Jens Teunckens loopt op 30 juni 2020 af, maar Antwerp kan een optie op een extra jaar eenzijdig lichten. Daarvoor heeft het de tijd tot 31 maart. "Hij is jong, Belgisch en heeft een interessant profiel. Vorig jaar sloeg Antwerp binnen- en buitenlandse aanbiedingen af, omdat ze niet wisten wat Bolat ging doen. Nu gebeurt hetzelfde", aldus Mark Volders, ex-doelman en manager van Teunckens, in Het Laatste Nieuws. Frustrerend Slechts vier keer speelde Teunckens, voor de rest moest hij altijd vrede nemen met een plaats op de bank. "Hij was in de nationale jeugdreeksen altijd eerste keus. Niet Bodart of Coucke, maar hij, die nu op de bank zit bij Antwerp. Daar zit zijn frustratie." Meer spelen is wat Teunckens voor ogen heeft in de toekomst. "Bijna bij elke eersteklasser zal hij meer spelen dan bij Antwerp. Ik begrijp het enerzijds ook wel omdat ze bij een topclub voor zekerheid willen kiezen, maar anderzijds toonde hij zich wel als hij de kans kreeg. Als je nooit iemand een kans geeft, weet je niet wat hij ins zijn mars heeft."