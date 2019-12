Bolat bijna einde contract bij Antwerp: "Ze gaan zich moeten haasten"

Het duurde even voor Sinan Bolat zijn netten kon schoonhouden in de Belgische comptetitie, maar nu zit de Turkse doelman plots aan drie opeenvolgende clean sheets. Als men bij Antwerp wilt dat Bolat volgend jaar nog steeds de netten schoonhoudt voor de club, dan zullen ze een deal moeten sluiten.

En die deal mag er stilaan beginnen komen, want het contract van Sinan Bolat loopt op 30 juni 2020 af. Dat gaf ook de manager van de doelman aan in Het Laatste Nieuws. "Ze gaan zich mogen haasten, want volgende maand mogen we vrij onderhandelen met andere clubs. Als er dan een bod komt dat we niet kunnen weigeren", aldus Baris Bolat, manager en broer van Sinan.

Zo'n bod zou er wel eens kunnen komen, want Bolat is een van de sterkhouders bij het nummer 2 in de Pro League en is populair in Turkije. "Daar zien clubs hem als een buitenkans. Hij is gratis, heeft een Turks paspoort, gaat naar het EK en is goed bezig."

Al stelt Bolats zaakwaarnemer ook dat de doelman het goed heeft bij de Great Old. "Hij is gelukkig, speelt hier alles en heeft altijd aangegeven dat hij wil blijven. Al zal er ook boter bij de vis moeten, als je ziet wat hij hier al gepresteerd heeft", besloot Baris Bolat.