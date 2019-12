Hoe zou het zijn met... Sofiane Hanni?

Sofiane Hanni heeft van 2014 tot en met 2018 in de Belgische competitie gespeeld. Eerst speelde hij bij KV Mechelen, maar daarna trok hij naar Anderlecht. Nu speelt Hanni bij Al-Gharafa, een ploeg uit Qatar.

Hanni begon zijn voetbalopleiding bij de jeugd van FC Nantes. Hij zou daarna vier keer uitkomen voor het eerste eftal van de Franse club, maar in 2011 besloot FC Nantes om het contract van Hanni niet te verlengen.

Hanni besloot om naar de Turkse competitie te trekken en daar zou hij helemaal ontbolsteren. Hij loodste de Turske tweedeklasser Erciyesspor naar de titel, maar toch besloot hij niet met de club te promoveren. Hij ging naar een andere Turkse tweedeklasser: Osmanlispor.

Ook daar werd hij één van de sterkhouders, maar een promotie zat er niet in. Wel had hij zich in de kijker gespeeld van veel Europese clubs. Hanni viel namelijk op met zijn assists. Hij speelde drie jaar in Turkije en hij zou er 37(!) assists geven.

KV Mechelen

Er waren dus veel clubs geïnteresseerd, maar KV Mechelen trok aan het langste eind. De aanvallende middenvelder was meteen belangrijk voor de Belgische club, want in zijn eerste seizoen bij KVM hielp hij de club mee aan winst in play-off 2.

Het seizoen daarna werd Hanni zelfs topschutter in de Belgische competitie (14 doelpunten) en hij kreeg de prijs voor profvoetballer van het jaar. Meteen ook een mooi afscheid voor Hanni bij KV Mechelen.

Anderlecht

KV Mechelen kon Hanni niet houden, want de Belgische topclubs hadden veel interesse. Uiteindelijk kon Anderlecht hem wegkopen. Hij werd al snel kapitein en hij mocht in het seizoen 2016/2017 de titel in de lucht steken.

Het leek een mooie samenwerking te worden tussen Anderlecht en Hanni, maar toch begonnen er enkele problemen de kop op te steken. Het sein voor de aanvallende middenvelder om te vertrekken in het seizoen 2018/2019. Hij trok naar Spartak Moskou voor 8 miljoen euro.

In Rusland wilde het niet echt lukken voor Hanni. Hij speelde wel 36 wedstrijden (6 doelpunten, 8 assists), maar toch leek er iets niet te kloppen. De voorbije zomer trok de Algerijn voor 3,5 miljoen euro naar Qatar waar hij bij Al-Gharafa zou gaan voetballen. Daar speelt hij nu nog steeds. De club staat derde en Hanni heeft al twee doelpunten gescoord en twee assists gegeven in zes wedstrijden.