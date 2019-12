Wie fluit de Slag om Vlaanderen en wie Anderlecht - Genk? KBVB maakt aanduidingen bekend

Wim Smet mag de opener tussen KV Mechelen en KV Oostende in goede banen leiden op vrijdagavond Achter de Kazerne.

Lawrence Visser krijgt dan weer de topper tussen AA Gent en Club Brugge op zijn bord, voor beide ploegen een erg belangrijk duel.

Nicolas Laforge mag de speeldag afsluiten met Anderlecht - Genk, een duel tussen twee ploegen die zich meer hadden voorgesteld van hun seizoen tot dusver. Alle aanduidingen op een rijtje:

