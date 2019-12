Boskamp heeft zijn mening over Lamkel Ze: "Verkopen, zo rap mogelijk"

Didier Lamkel Ze is enorm populair bij de fans van Antwerp. Ook omwille van zijn fratsen soms. They love him for it. Maar bij het bestuur is dat anders. Johan Boskamp vindt wel dat ze hem moeten verkopen.

Een mening die op de Bosuil niet echt gedeeld wordt. "Het is constant van dat. Niet leuk voor je trainer, die wordt er helemaal gek van. Maar als je goed speelt, wordt een heleboel geaccepteerd. Toch houdt het een keer op. Dit is al de vierde of vijfde keer dat hij gekke dingen doet", klinkt het in HBvL. "Het enige vervelende is dat hij wel het verschil voor je maakt. Hij kan lekker ballen. Ik weet niet hoe de ploeg er tegenwoordig op reageert, want dat was in het verleden blijkbaar niet evident. Ik kan me voorstellen dat veel ploegmaats genoeg van die gozer krijgen."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Sint-Truiden - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (22/12).