Dit is ons Team van de Week!

Zoals elke speeldag gingen we ook dit weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje.

Doel

In doel posteren we deze week Simon Mignolet. Hij maakte een schot van Kums op briljante wijze onklaar en had meermaals een prima respons in huis om Gent lang van de gelijkmaker te houden.

Verdediging

Achterin kiezen we deze week voor vier man. Ook daarbij gaan we rustig door met Club Brugge en AA Gent, die vanuit een sterke organisatie acteerden. Ngadeu speelde op hoog niveau namens de Buffalo's, terwijl zowel Deli als Mata opnieuw sterk waren voor blauw-zwart. Ciranni scoorde als centrale verdediger voor Moeskroen en was achterin ook goed.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we dan weer voor RSC Anderlecht. We hadden het niet meteen verwacht, maar zowel Zulj als Vlap maakten de nodige indruk voor paars-wit. De ene als controleur, de andere als goalgetter en rondstrooier van pasjes. Ze worden geflankeerd door Hoggas - die Cercle naar een knappe zege wist te jagen - en Vadis, die een belangrijk doelpunt scoorde en tot dan al heel slim had gevoetbald.

Aanval

Voorin kiezen we voor twee flankspelers die van waarde waren voor hun team en zo voor een belangrijke driepunter zorgden. Storm scoorde en was tot dan ook al de enige die iets had laten zien namens KV Mechelen, terwijl Selemani klaar lijkt voor een goed 2020 bij KV Kortrijk.

Dat levert dan onderstaand elftal op: