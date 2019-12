Top&Flop Vlap, Zulj, #GNTCLU, Cercle, Waasland-Beveren VS Genk, Ghelamco, Goreux

Ook in het seizoen 2019 - 2020 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden en in ons kantoor. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers.

TOP Leuke topper AA Gent ontving in de Ghelamco Arena Club Brugge en dat deed het in stijl. Beide ploegen serveerden een prima wedstrijd, ondanks de omstandigheden. Eens te meer is duidelijk dat - zeker gezien alle andere ploegen bovenin niet thuisgaven - Club Brugge dé titelfavoriet is en dat AA Gent een van de weinige teams is die écht gelijke tred kan houden met blauw-zwart. Degradatiestrijd kan nog pittig worden Een week geleden waren we nog enorm kritisch op wat Cercle Brugge en Waasland-Beveren op de mat brachten, maar ondertussen moeten we onszelf een klein beetje bijstellen. Zowel De Vereniging als de Wase Leeuwen maakten indruk en wonnen alles bij elkaar verdiend hun wedstrijd tegen teams uit de top-6 (Zulte Waregem en Standard). En zo kan het nog leuk worden de komende tien speeldagen. Anderlecht staat op Of het een constante gaat worden, dan wel een eenzame zwaluw op een decemberavond? Dat zal nog moeten blijken de komende weken. Maar Anderlecht speelde degelijk tegen KRC Genk. Meer zelfs: het waren enkele van de spelers die eerder werden half afgeschreven die het verschil maakten voor paars-wit. Vlap scoorde twee keer, Zulj was de recuperator van dienst. Straf. FLOP Ghelamco Arena Het is leuk toeven in de Ghelamco Arena, maar de opeenvolging van (Europese) wedstrijden en het slechte weer hebben er danig op ingehakt. Tegen Club Brugge was voetballen op bepaalde plekken haast onmogelijk geworden. Dat is nog niet te vaak gebeurd, een nieuwe grasmat is nog niet voor meteen. Réginal Goreux Je zal maar je eerste speelminuten mogen maken in érg lange tijd en meteen aanvoerder mogen zijn. Hoe Réginal Goreux daarmee om is gegaan? Nou ... De middenvelder van dienst pakte in tien minuten twee keer geel en werd zo uitgesloten. Met een man minder gingen de Rouches nog onderuit op de Freethiel. Flopza Racing KRC Genk zit al aan zijn tweede trainer dit seizoen, maar het lag duidelijk niet aan Félice Mazzu. Wie had verwacht dat de druk van de ketel zou zijn na de Europese miskleun en dat er eindelijk wat vrijer zou gaan gevoetbald worden? Niet dus! De laksheid bij Genk was enorm. Er was simpelweg geen druk, geen duelkracht en geen drang naar voor. Wie trekt dit recht?