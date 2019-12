Gent wil extra middenvelder weghalen bij Moeskroen

AA Gent heeft plannen om het team nog verder te versterken in januari. De Buffalo's staan er goed voor in het klassement en willen een gooi doen naar de eerste twee plaatsen. Daarvoor is er nog meer concurrentie nodig, vindt het bestuur.

Gent heeft Elisha Owusu als verdedigende middenvelder, maar als daar iets mee gebeurt, moet Sven Kums al gaan inspringen. Daarom willen ze nu een extra verdedigende middenvelder en ze weten ook al wie. Volgens HLN staat Frank Boya van Moeskroen helemaal bovenaan het lijstje. De krachtpatser heeft een aflopend contract bij Les Hurlus en wil hogerop. De 23-jarige Kameroener speelt ook een sterk seizoen.