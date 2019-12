Vier Premier League-clubs houden speler van Antwerp in de gaten: "Vertrek in januari is niet aan de orde"

Antwerp krijgt vrijdagavond nog Anderlecht over de vloer vooraleer ze aan hun vakantie willen beginnen. Bij Aurélio Buta, de linksachter van The Great Old, mag die congé wel gaan beginnen. Al is hij nog geconcentreerd, de Portugees wil ook even uitblazen.

Buta speelt een sterk seizoen en wordt al in verband gebracht met een transfer. Leicester City zou hem volgen indien zijn landgenoot Ricardo Pereira tijdens de wintermercato zou vertrekken. Ook Wolverhampton, Watford en Southampton zouden hem op hun radar staan hebben. "Het doet me veel plezier, want het is een erkenning van mijn harde werk van de voorbije jaren", zegt hij in GvA. "Maar die interesse, dat is iets voor mijn managers. Zelf ben ik volledig gefocust op mijn prestaties bij Antwerp, en met een vertrek in januari ben ik zeker niet bezig. Pas als de competitie erop zit, kunnen we eens overlopen wat de opties zijn.” Antwerp wil zeker vijf miljoen euro. “Pas op, dat is veel geld! Maar gezien mijn evolutie is het een logisch bedrag, vind ik. Ook als je kijkt wat voor clubs interesse tonen. Ach ja, des te beter, ook voor Antwerp."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (27/12).