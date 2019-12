Het hallucinante verhaal achter het vertrek van Ingebrigtsen bij KV Oostende: aankondiging tijdens de wedstrijd, "Gaat hij naar APOEL?" en "Nog niets getekend"

KV Oostende verloor vrijdagavond met 5-0 van Charleroi. Alle aandacht ging echter naar KVO-coach Kare Ingebrigtsen.

Voor aanvang van de wedstrijd ging al het gerucht dat Ingebrigtsen naar APOEL Nicosia zou vertrekken. Één minuut na de 3-0 liet Oostende ook via Twitter weten dat de Noor naar Cyprus zou vertrekken.

De spelers van KVO? Die wisten op dat moment nog van niets. “De coach heeft ons na de wedstrijd verteld dat hij vertrekt en bedankte ons voor de samenwerking”, vertelde Wout Faes achteraf. "Vooraf hadden we nog geen signalen over een vertrek opgevangen.

“Vertrekt hij naar APOEL Nicosia? Goed dat jullie dat zeggen, want tegen ons heeft hij het niet over een club gehad. Maar ik ben blij voor hem.”

Op de persconferentie achteraf kreeg Ingebrigtsen uiteraard ook vragen over zijn vertrek. “Er is nog niets getekend”, verraste hij. “Het waren alleszins fantastische maanden bij KVO. Maar als een club als APOEL komt aankloppen… dit is een enorme kans voor mij: ik kan er Europees voetbal spelen en elk jaar om de titel strijden.”