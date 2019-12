Hoedt schoffeert Anderlecht en doet er voor Doku nog een schepje bovenop: "Als een 15-jarige zo tegen mij begint..."

Bij Antwerp was iedereen het erover eens dat ze meer verdienden tegen Anderlecht. Maar niemand verwoordde het zo expliciet als Wesley Hoedt. Bij de Nederlander laaiden de frustraties hoog op na de wedstrijd.

Hoedt schoffeerde eigenlijk Anderlecht, wat ook voor niks nodig was. "Wat zijn ze hier eigenlijk komen doen? Voetballen was het alvast niet", zei hij ferm. "We waren echt veel beter dan Anderlecht, dat toonden we ook. Of ze nog in play-off 1 gaan geraken? Als ze zo spelen, horen ze daar niet thuis."

"Er was maar één ploeg die wou voetballen. Het was duidelijk dat ze voor een punt gekomen waren. Volgens mij vechten ze toch voor play-off 1 hé? Wat schieten ze dan op met een punt?"

Hij had ook nog even woorden met Jérémy Doku. De 17-jarige winger legde de vinger op de mond om te zeggen dat hij moest zwijgen. Dat kwam er nadat de verdediger een gele kaart had gekregen na een vermoedelijke fout op Doku. "Ja, als een 15-jarige zo tegen mij gaat beginnen... Het was zelfs geen geel. Ik raak die gozer niet. Gewoon belachelijk."