Zes punten achter met nog negen matchen te spelen: Cercle Brugge staat voor Mission Impossible

Bij Cercle Brugge is het meer dan vijf voor twaalf en dat beseffen ze ook wel. De laatste speeldag voor de winterstop heeft hen pijn gedaan. Rechtstreekse concurrent Waasland-Beveren wist te winnen, terwijl ze zelf verloren van KV Kortrijk.

Begin er maar eens aan: zes punten ophalen op Waasland-Beveren of zeven op KV Oostende met nog maar negen wedstrijden te spelen. Dat gaat al een fantastische wintermercato moeten worden. Monaco gaat dat ook niet kunnen oplossen door - nog maar eens - een aantal begaafde jongeren richting de Vereniging te sturen.

Cercle heeft nu ervaring en duelkracht nodig. Na het ontslag van trainer Mercadal en de aanstelling van Bernd Storck was er wel even een heropleving, maar met 8 op 30 kom je niet ver. Eén punt op verplaatsing werd er gehaald, 10 in eigen huis. Dat is een ruime onvoldoende.

Onmiddellijke versterking

Bij Cercle hebben ze zich miskeken op de samenstelling van de kern. Te weinig scorend vermogen en te veel jonge gasten en huurlingen. Storck deed al een oproep naar versterking. En niet eind januari, maar voor ze op stage vertrekken. Een nieuweling integreren na de stage is weer verloren tijd.

Met matchen tegen Antwerp en Anderlecht na de winterstop oogt het programma ook niet makkelijk. Als de concurrentie dan nog weet uit te lopen, lijkt het voorbij.