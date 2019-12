Club Brugge heeft de touwtjes steeds meer in handen en wil Benteke naar Olympia halen

Club Brugge werd de voorbije dagen nadrukkelijk gelinkt aan Michy Batshuayi en Christian Benteke. In het dossier van laatstgenoemde hebben de West-Vlamingen de touwtjes steeds steviger in handen.

Michy Batshuayi lijkt alvast geen optie. Dat kan je via DEZE LINK nog eens nalezen. Maar ook een eventuele transfer van Christian Benteke wordt een lastige dobber.

Club Brugge kan het financieel dragen, maar Benteke gaf zelf al meermaals aan dat hij het naar zijn zin heeft in Londen. Bovendien gelooft de aanvaller dat hij het Premier League-niveau nog perfect aankan.

Maar... er komt een EK aan. En ook Benteke beseft dat zijn huidige situatie onhoudbaar is. Roy Hodgson ziet in Benteke allesbehalve een eerste keuze in de aanval van Crystal Palace.

Club hoopt op... geen interesse

Benteke heeft stilaan de hoop opgegeven dat er alsnog een leuke aanbieding uit de kast zal komen. Bovendien maakt Club Brugge zich sterk dat een deal nakende is en dat de aanvaller ook zelf het nut van een terugkeer naar België ziet. Wordt ongetwijfeld vervolgd!