Keert Laurens De Bock deze winter terug naar de Jupiler Pro League?

Nadat hij in de zomer van 2017 vertrok bij Club Brugge, probeert Laurens De Bock nog steeds zijn carrière te herlanceren. Toch lijkt het niet te willen lukken, want ook dit seizoen speelt hij weinig.

Het loopt de laatste jaren niet echt vlot voor Laurens De Bock. Bij Leeds United wilde het niet lukken en ook zijn uitleenbeurt aan Oostende werd niet echt een groot succes. Leeds United stuurde de speler dit seizoen naar Sunderland.

Maar zelfs in de League One (derde klasse in Engeland) kan De Bock zijn stempel niet drukken. Hij heeft tot nu toe slechts vijf competitiewedstrijden gespeeld, wat niet naar de smaak van de speler is. En volgens The Shields Gazette staat er voor woensdag een bijeenkomst gepland tussen Leeds United en Sunderland om te beslissen over de toekomst van de linksachter.

Zo zouden de partijen kunnen besluiten om de uitleenbeurt, die tot eind juni loopt, te beëindigen. Maar er lijkt geen plaats voor hem te zijn bij Leeds United. Het is dus denkbaar dat De Bock opnieuw wordt uitgeleend, ditmaal aan een Belgische club.