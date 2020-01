Dit is het verhaal achter het monsterloon van de toen 18-jarige Vincent Kompany bij RSC Anderlecht

Het loon van Vincent Kompany was enkele weken geleden groot nieuws. Niet zijn huidige wedde, maar de cijfertjes op zijn eerste contract van RSC Anderlecht zijn voer voor discussie. De Belgische recordkampioen had destijds een héél goede reden om van Kompany een grootverdiener te maken.

Het is Pierre Kompany die naar buiten bracht dat de toen 18-jarige Vincent Kompany het grootste contract van de kleedkamer had. Dat ging - we spreken over 2004 - over één miljoen euro per jaar. Premies en andere bonussen natuurlijk niet inbegrepen.

RSC Anderlecht had natuurlijk meteen door dat er met Kompany goud rondliep op Neerpede. Dat was echter niet dé hoofdreden om hem meteen een contract van de grootorde van toenmalige sterkhouders als Pär Zetterberg, Nenad Jestrovic en Christian Wilhelmsson.

Grootverdiener dankzij... Sir Alex Ferguson

Het was een telefoontje van Sir Alex Ferguson die de cijfertjes deed stijgen. Anderlecht had geen zin om Kompany al meteen te zien verkassen richting Manchester United en schotelde hem prompt een monstercontract - in die tijd én naar Belgische normen - voor.