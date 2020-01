Eric Gerets vergelijkt Carcela met ander enfant terrible: "In zijn hoofd is hij 16 jaar"

Mehdi Carcela heeft al een mooie carrière achter de rug als profvoetballer, maar soms vraag je jezelf af of hij er niet meer uit had kunnen halen. Zeker met zijn talent. Eric Gerets laat er zijn licht over schijnen.

Eric Gerets heeft bewondering voor het talent van Mehdi Carcela. De Marokkaan beleeft een ingewikkeld seizoen bij Standard, waar hij vorig jaar soms nog de absolute held was. "Het ene moment is hij fantastisch, het andere moment lijkt hij onbestaande. Ja kan er niets aan doen", liet Gerets optekenen in Sport-Foot Magazine.

"Volgens mij is hij een 16-jarige in zijn hoofd. Ik waardeer hem, maar het is hoe het is. Hij doet me wat denken aan Hatem Ben Arfa die ik ken van bij Marseille. Technisch torent hij hoog boven de rest uit, hij is snel en kan goals maken... Maar toch kwam het er maar zelden uit", besloot Gerets.