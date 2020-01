Geflopt bij Club Brugge, maar nu blijft jonge Australische middenvelder maar scoren

De Australiër speelde uiteindelijk geen seconde voor blauw-zwart en werd na een paar uitleenbeurten opnieuw verkocht aan Adelaide United.

Daar is de intussen 21-jarige centrale middenvelder dit jaar serieus op dreef. In elf wedstrijden was hij al goed voor negen doelpunten en vier assists.

Het goede nieuws voor Club Brugge is dat ze hem konden inlijven voor een opleidingsvergoeding van amper 69.000 euro en voor bijna een miljoen euro verkochten. Het slechte dat hij snel een stuk meer zal waard zijn als hij zich zo blijft ontwikkelen.

Riley Mcgree (🇦🇺 1998) est indispensable à Adelaide United.



C'est le 8e matches consécutifs que le milieu est décisif:



Vs Melbourne C⚽️

Vs Melbourne (FFAC) ⚽️🅰️

Vs Newcastle Jets ⚽️⚽️

Vs Brisbane ⚽️

Vs CCM 🅰️

Vs Melbourne V ⚽️⚽️

Vs WP 🅰️

Vs Sydney FC ⚽️