Anderlecht neemt Vanden Borre en Trebel mee op stage, geblesseerden blijven thuis

Er wordt intussen al enkele maanden gesproken over een mogelijke comeback van Anthony Vanden Borre bij RSC Anderlecht en die lijkt nu echt nabij. Paars-wit neemt de rechtsback net zoals Adrien Trebel mee op stage.

Anderlecht zal tijdens de winterstage vertoeven in San Pedro del Pinatar in Spanje. Paars-wit trainde op zondag voor een eerste keer. De geblesseerden Pieter Gerkens, Yari Verschaeren, Philippe Sandler en Landry Dimata blijven gewoon in België om verder te revalideren.

Wie er wél mee zijn naar Spanje zijn Anthony Vanden Borre en Adrien Trebel. De Fransman speelde in de laatste competitiewedstrijd voor de winterbreak niet mee en leek op weg naar Al-Shabab. Voorlopig lijkt een transfer toch nog niet meteen in de maak want hij stapte gewoon mee het vliegtuig op. Vanden Borre keerde in september terug bij Anderlecht en werkt sindsdien rustig aan zijn comeback. Vercauteren wou niets overhaasten, maar neemt hem nu wel mee op stage.