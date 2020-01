Tottenham zet ruilconstructie op om ex-Genk-speler binnen te halen: 'Hem en enkele miljoenen'

Er staat een topruil aan te komen in het internationale voetballandschap. Het is mogelijk dat recordinternational Jan Vertonghen zeer snel Tottenham verlaat.

Het was Ajax dat al eerste achter zijn oud-kapitein viste, maar dat ging niet op voor zowel Tottenham als de Amsterdammers. Ajax was namelijk verbaasd over de hoge transfersom die de Spurs nog willen voor Vertonghen: rond de twaalf miljoen euro.

Nu zou Napoli ook interesse tonen om Vertonghen de rangen achterin te laten vervoegen, maar daartegenover staat een heuse ruilconstructie. Zo zou volgens Daily Mail Vertonghen betrokken worden in een ruildeal met Kalidou Koulibaly (ex-Genk).

De prijs die de Spurs voor de Senegalees moeten betalen, ligt rond de 75 miljoen euro. Of Vertonghen zelf een overstap naar Napels ziet zitten is nog maar de vraag.