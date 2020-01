Dejaegere: "Dit Gent heeft misschien nog meer kwaliteit dan de kampioenenploeg: we moeten ambitieus zijn"

Brecht Dejaegere heeft er een vervelende eerste seizoenshelft opzitten. Hij moet zich vaak tevreden stellen met een functie als invaller en miste het slot van 2019 door een sleutelbeenbreuk.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws had hij het onder meer over de kwaliteit van zijn ploegmaats en concurrenten.

“Het kwartet Owusu-Kums-Odjidja-David speelt goed. Ik zal de laatste zijn om te roepen dat dat moet veranderen. Het draait inderdaad, maar in de matchen die ik mocht spelen, heb ik getoond dat het met mij in de ploeg ook goed kan lopen.”

“Ik denk dat deze groep misschien wel meer kwaliteit heeft dan de ploeg die kampioen speelde onder Hein Vanhaezebrouck. Toen was de kern kleiner en werden redelijk wat spelers niet als echte toppers beschouwd.”

“Met deze ploeg moeten we dus ambitieus zijn, maar ook realistisch. De eerste opdracht wordt nu de achterstand op Club Brugge verkleinen. Zo lang de competitie loopt, hoef je het geloof in de titel niet op te geven. De play-offs hebben al vaker voor een verrassing gezorgd. Het wordt vooral belangrijk om goed te starten eens we in die play-offs zitten.”