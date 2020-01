Troubles voor Kostic: drie Kanaries sturen hun kat naar de winterstage van STVV

De spelers van Sint-Truiden bereiden zich onder de Spaanse zon voor op de tweede helft van het seizoen. Niet alles spelers. Sommigen mochten niet mee, terwijl anderen dan weer hun kat stuurden.

Het gaat om drie spelers. Twee daarvan kregen net voor de winterbreak hun debuut van toenmalig T1 Nicky Hayen in de Jupiler Pro League: Facundo Colidio en Lee Seung-Woo. STVV bevestigde aan Het Belang van Limburg dat het tweetal 'om persoonlijke redenen' later zal aansluiten op de stage. Bij huurling Colidio waren er al geruchten over een vervroegde terugkeer naar Inter.

Wie nog niet mee is en ook niet meer moet komen is Allan Sousa. Hij bracht het eindejaar door bij zijn familie in Brazilië en geraakt niet tijdig terug. Zijn plekje in Spanje werd ingepalmd door Mathieu Troonbeeckx (in juli overgekomen van Heist en de drie laatste matchen steeds invaller). Sousa moet zich volgens de Limburgse krant op de club melden en met de reserven meetrainen.