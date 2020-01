Hoe zou het zijn met... Steeven Joseph-Monrose?

We bekijken in dit artikel hoe het gaat met Steeven Joseph-Monrose. De flankaanvaller speelde in het verleden bij KV Kortrijk en Racing Genk. Nu speelt hij Neftchi Baku in Azerbeidzjan.

Joseph-Monrose speelde eerst bij Lens en LB Châteauroux voor hij naar de Belgische competitie trok. KV Kortrijk kon hem wegplukken bij Lens en hij werd meteen een sterkhouder bij de Kerels. Met zijn techniek was hij een echte smaakmaker. Hij speelde maar een jaar bij KV Kortrijk, maar hij was wel goed voor 11 doelpunten en 4 assists in 44 wedstrijden. Hij trok de aandacht van verschillende Belgische topclubs, maar Racing Genk kon hem uiteindelijk binnenhalen. Racing Genk Bij de Limburgers moest Joseph-Monrose de vervanger worden van Kevin De Bruyne, maar het liep niet van een leien dakje. Het begon wel vrij aardig voor de Franse aanvaller, maar hij kreeg te maken met blessures, waardoor hij meer afwezig was dan dat hij speelde. Joseph-Monrose zou 8 doelpunten maken en 8 assists geven in 81 wedstrijden voor de Limburgers, maar na het seizoen 2014/2015 besluit de aanvaller te vertrekken. Het contract werd in onderling overleg ontbonden. Hij ging terug naar de Franse competitie waar hij bij Stade Brest ging spelen. Daar zou hij twee seizoenen spelen en 10 keer scoren in 70 wedstrijden. Hij kreeg daarna een kans bij Qabala in Azerbeidzjan. Ook daar zou Joseph-Monrose twee seizoenen spelen. Hij was een sterkhouder bij Qabala met 18 doelpunten en 11 assists in 57 wedstrijden. Voorbije zomer trok hij naar een reeksgenoot, Neftchi Baku, en ook daar doet hij het op dit moment goed met 9 doelpunten en 3 assists in 21 wedstrijden.