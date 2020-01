Na Atalanta is ook de revelatie van de Premier League geïnteresseerd in Cobbaut, 'Anderlecht wil meewerken'

Elias Cobbaut heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht gespeeld. De verdediger staat namelijk in de belangstelling van een ploeg in de Premier League en Anderlecht kan het geld wel gebruiken.

Terwijl Anderlecht op stage is in Spanje, is er stevige interesse in Elias Cobbaut vanwege Sheffield United volgens Engelse media. Dat meldde Het Laatste Nieuws. De 22-jarige verdediger kwam in 2018 over van KV Mechelen en kan paars-wit de nodige miljoenen opleveren.

Atalanta

Miljoenen die de club kan gebruiken om deze winter zelf uit te geven. Bovendien staat de kersverse Rode Duivel niet op het lijstje van spelers die onder geen enkel beding mogen vertrekken. Vorige week was er ook al interesse vanwege Atalanta in Cobbaut. De kans dat hij deze maand nog vertrekt is dus reëel.

Sheffield United is de revelatie van dit seizoen in de Premier League. De promovendus doet het zonder grote namen in de rangen en legt toch beslag op een knappe achtste plaats.