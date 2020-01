Standard zit nog vol ambitie: "Gent ook kampioen geworden toen niemand het verwacht had"

Renaud Emond verlaat Standard voor Nantes. En dus is de vraag: wie gaat voor de doelpunten zorgen bij de Rouches? Eentje onder hen is wel héél ambitieus.

"Dat er geen nieuwe spits komt? Dat geeft vertrouwen", aldus Obbi Oulare in gesprek met Het Nieuwsblad op winterstage in Spanje.

Titeldroom?

De aanvaller van de Rouches zal mee het gat moeten opvullen dat Emond zal laten bij Standard. En hij kijkt daar naar uit, mét ambitie.

"We gaan het match per match bekijken en in de play-offs weet je maar nooit. Gent is ook kampioen geworden toen niemand het had verwacht."