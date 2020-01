Het zeldzame profiel van Elias Cobbaut: waarom Anderlecht 10M euro kan krijgen voor de verdediger

De voorbije week toonden Atalanta en Sheffield United interesse in Elias Cobbaut. De 22-jarige Belg mag vertrekken van Anderlecht, maar alleen voor de juiste prijs. En die heeft RSCA ook bekend gemaakt: tien miljoen euro. Dat is veel, maar ook niet overdreven.

Elias Cobbaut beschikt namelijk over enkele troeven waardoor Anderlecht flink kan doorvragen voor de verdediger. Eerst en vooral is de verdediger nog maar 22 jaar en is er dus nog veel ruimte voor progressie. Zijn contract bij paars-wit loopt ook pas over 3,5 jaar af.

Daarnaast is Cobbaut inzetbaar op meerdere posities. Bij Anderlecht speelde hij als centrale verdediger, maar ook als linksback. Johan Walem zette hem op het EK voor beloften in op de linksback en bij de hoofdmacht van de Rode Duivels stond hij als linker centrale verdediger in een driemansverdediging.

Het feit dat hij bij de Rode Duivels in de basis is gestart kan zijn prijs ook opdrijven. De Belgische nationale ploeg staat als nummer 1 op de FIFA-ranking immers garant voor kwaliteit. Bijna alle verdedigers zijn aan de slag bij buitenlandse ploegen. Cobbaut kan dus de volgende in het rijtje zijn. Als hij Rode Duivel wil blijven is het misschien wel noodzaak om in een grotere competitie zijn minuten te maken.

Aan linkspoten in de defensie is er bij de meeste (nationale) ploegen al geen overschot, dus dat maakt zijn profiel zo uniek. Ook fysiek kan hij zijn mannetje staan. Met zijn 1m88 wordt hij in de Premier League niet zomaar opzij gezet.