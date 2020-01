'Anderlecht heeft nieuwe spits op het oog en wil gaan shoppen bij Saint-Etienne'

RSC Anderlecht raakte in de transferperiode al Isaac Kiese Thelin kwijt en Landry Dimata is nog steeds niet fit. Paars-wit kan dus wel nog een extra goaltjesdief gebruiken.

Volgens RMC Sports staat de Fransman Loïs Diony in de belangstelling van Anderlecht. De diepe spits krijgt nauwelijks speelkansen en mag dan ook vertrekken bij AS Saint-Etienne. Volgens het medium had Anderlecht ook al contact met de speler zelf.

In de zomer van 2017 betaalde Saint-Etienne nog een bedrag van ongeveer 10 miljoen euro aan Dijon om Diony over te nemen. De fysiek sterke spits had in het voorgaande seizoen 12 doelpunten gemaakt en leek klaar voor een stapje hogerop. Bij Saint-Etienne kreeg hij wel speelkansen, maar scoren lukte moeilijk. Dit seizoen deed hij slechts vijf keer mee onder meer in de thuiswedstrijd in de UEFA Europa League tegen AA Gent (0-0).