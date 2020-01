Antwerp-voorzitter Gheysens laat zich uit over de Gouden Schoen en het stadiondossier van Club Brugge

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens had het in Gazet van Antwerpen twee keer over een onderwerp waar ook Club Brugge bij betrokken: ten eerste het stadiondossier van blauw-zwart en ten tweede een mogelijke nieuwe Gouden Schoen voor Hans Vanaken.

Maar zelf is de grote man van Antwerp ook nauw betrokken bij die twee onderwerpen. De grote uitdager van Hans Vanaken is Dieumerci Mbokani en in dat stadiondossier vertolkte hij ook lang een rol.

Destijds wou Paul Gheysens zijn lap grond op de plaats waar Club Brugge eerst wou bouwen niet verkopen. Maar nu zijn die plannen verhuisd naar een andere site. Gheysens steunt het project overigens.

Je ziet dat Vanaken het moeilijk heeft in de nationale ploeg.

"Absoluut, er zouden zelfs meerdere nieuwe stadions moeten komen in België. Die club speelt trouwens ook zeer goed vandaag, en is gestructureerd. Het is voor een stuk een voorbeeld voor velen. Maar gaan we ons met hen vergelijken? Nooit. Wij hebben een andere filosofie. Maar ik vind dat ze het zeer goed doen", aldus Gheysens in Gazet van Antwerpen over Club Brugge.

En dan is er nog de Gouden Schoen die over enkele dagen wordt uitgereikt. "Vanaken is een goeie speler, maar je ziet toch dat hij het in de nationale ploeg moeilijk heeft. Het is een goeie vent, met een goeie mentaliteit, maar ik vind dat het talent van Mbokani uitzonderlijk is", besloot hij.