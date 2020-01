7 Belgische wintertransfers van 2019 die nu al andere oorden hebben opgezocht

Met de wintermercato die nu bezig is, is het een goed moment om terug te blikken op de winterse transferperiode van exact een jaar geleden. Veel spelers kwamen toen naar de Belgische competitie en enkelen zijn intussen alweer weg. Een overzicht.

Alen Halilovic

Van spelers die van buitenlandse ploegen gehuurd worden is het normaal dat ze nu niet meer in België voetballen. Toch is dat bij Alen Halilovic wel opmerkelijk. De Kroatische huurling van AC Milan werd voor anderhalf jaar geleend, maar scoorde een onvoldoende voor Michel Preud'homme en moest vroeger terugkeren. Nu wordt hij uitgeleend aan Heerenveen.

Idrissa Sylla

De Guinese aanvaller werd vorig jaar door Zulte Waregem opgepikt bij QPR. Sylla speelde wel vaak bij Essevee, maar toch werd hij deze zomer op huurbasis naar KV Oostende gestuurd.

David Simão

Antwerp liet David Simão voor 2,5 jaar overkomen van het Portugese Boavista, maar de middenvelder kon zich nooit helemaal doorzetten bij de club. Na een half seizoen kocht AEK Athene hem alweer weg.

Tom De Sutter

Op 9 januari 2019 gaf KV Oostende de transfervrije Tom De Sutter een contract tot aan het einde van het seizoen, nadat hij al een poosje meetrainde bij de club. Deze zomer kreeg hij geen nieuw contract aangeboden. Nu voetbalt hij bij Knokke in de tweede amateurklasse.

Jakub Reznicek

Jakub Reznicek maakte deel uit van 'operatie redding' bij Sporting Lokeren, maar de Tsjechische spits flopte in het Waasland. De van Viktoria Plzen overgekomen spits kwam slechts vier keer in actie voor de club, die uiteindelijk toch degradeerde. Hij werd in augustus verkocht aan FK Teplice in Tsjechië.

Vloet en Kinoshita

Sint-Truiden plukte Kosuke Kinoshita transfervrij weg uit Zweden en bood onderdak aan Rai Vloet die toen zonder club zat. De Nederlander speelde slechts enkele minuten in play-off 2 en mocht vervolgens alweer beschikken. Kinoshita, een Japanse spits, scoorde twee keer in ons land, maar trok bij het begin van dit seizoen naar Noorwegen.